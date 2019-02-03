Иномарка протаранила колледж и сбила пешехода в Барнауле (видео)

Toyota Rav-4 протаранила строительный колледж в Барнауле, после чего скрылась с места ДТП, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Сегодня, 3 февраля, один из автолюбителей успел снять видео, как нарушитель на проспекте Ленина возле здания №68 по тротуару возвращается на проезжую часть.

Очевидцы утверждают, что от горе-водителя пострадало не только здание, но и пешеход. Автомобиль задним крылом по касательной ударил женщину.

"Ему просто повезло, мог женщину припечатать к стенке. Но его реакция была странной, он выскочил, поправил зеркало и стал давить на газ, – рассказывает очевидец событий. – Женщина пыталась с ним поговорить и остановить, но мужчина просто уехал".