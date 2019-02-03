До -38°С: аномальные морозы придут в Алтайский край 4 февраля

Ночью в понедельник, 4 февраля, в Алтайском крае резко похолодает, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Столбик термометра опустится от -33°С до -38°С. В южных районах благодаря снегопаду будет немного теплее – от -26°С до -31°С. Ожидается гололедица на дорогах и слабый северо-восточный ветер.

В Барнауле температура воздуха в темное время суток составит от -34°С до -36°С.

Днем в регионе атмосфера прогреется от -25°С до -30°С (на юге – от -20°С). Скорость ветра не превысит 8 м/с.

В Барнауле в светлое время суток потеплеет от -26°С до -28°С. Осадков не прогнозируется. Утром изморозь.

По прогнозу синоптиков, морозы в Алтайском крае продержатся как минимум до 8 февраля.