Семь человек погибли при ДТП с детским автобусом в Калужской области

Обнародованы уточненные данные о жертвах трагедии на трассе неподалеку от села Извеково в Бабынинском районе Калужской области, сообщает ТАСС.

Как выяснилось, из 45 человек, находившихся в автобусе, выжили только 38. Четверо детей и трое взрослых погибли.

32 человека с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

Водитель транспортного средства задержан. Его направили на медицинское освидетельствование.

По факту смертельной аварии возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, автобус с 31 ребенком в сопровождении 14 взрослых направлялся из Смоленска в Калугу на конкурс в филармонию.

По предварительным данным правоохранителей, водитель общественного транспорта не справился с управлением автобуса, допустив его опрокидывание в кювет.