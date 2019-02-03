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Эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок по ипотеке

, ИА "Амител"
Банки вновь взяли курс на повышение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Уже в текущем году ставка по ипотечных кредитов для заемщиков может превысить 10%, сообщает "Ъ" со ссылкой на слова экспертов.

На протяжении нескольких лет финансовые организации, реагируя на снижение спроса и конкурируя между собой, постепенно снижали ставки по ипотеке.

Тенденция продолжалась до 2018 года, а со второй половины начался уже рост платежей.

Изначально некоторые специалисты сомневались, что увеличение ставок продлится достаточно долго.

Теперь же многие эксперты абсолютно уверены: процентные ставки в 2019-м будут ползти вверх и превысят 10% уже совсем скоро.

Крупнейшие ипотечные банки – Сбербанк и ВТБ – уже в январе подняли процент по ипотеке на 1,2 процентных пункта и 0,6 п.п., соответственно.

"После повышения ставок лидерами рынка менее крупные игроки также поднимут проценты по ипотеке", — уверена ведущий банковский аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Еще одним признаком того, что банки не настроены понижать размер выплат – это снижение сроков на подбор жилья. Если раньше у покупателя на это было 4 месяца после одобрения, то теперь времени дается значительно меньше. Где-то это месяц, а где-то и вовсе – две недели.

"Такой пересмотр произошел потому, что в тот момент никто не мог понять, насколько могут вырасти ставки,— объяснила председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова.— Ранее банкам было выгодно надолго фиксировать ставку, так как несколько лет ипотека дешевела".

С учетом всех этих факторов специалисты советуют желающим получить жилье в ипотеку не тянуть с этим слишком долго.

"Если жилье необходимо для собственного проживания, подходящий объект недвижимости найден, а заемщик уверен, что будущий платеж по ипотеке для него комфортен (базовая рекомендация — платеж не должен составлять более 35–40% дохода семьи), то покупку откладывать не стоит", — рекомендуют в аналитическом центре "Дом.РФ".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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