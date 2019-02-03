Сергей Шнуров посвятил стих умершему рэперу Децлу

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сегодня, 3 февраля, опубликовал в своем Instagram стих, посвященный Кириллу Толмацкому (известен под творческими псевдонимами Децл и Le Truk).

"Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

"Мои слёзы, моя печаль".

В стихотворении Шнур употребил строчки из двух наиболее известных хитов Дэцла начала 2000-х: "Вечеринка у Децла дома" и "Мои слёзы, моя печаль".

Напомним, Кирилл Толмацкий найден мертвым в курилке ижевского кафе, куда он зашел после концерта.

Следов насильственной смерти на теле музыканта не обнаружено. Его коммерческий директор уверен, что у Децла остановилось сердце.

Тем не менее, следователи по факту гибели 35-летнего исполнителя проводят доследственную проверку. Причину его смерти назовут только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.