"Классная эвакуация": посетители весело покинули ТРЦ в Барнауле

Один из жителей Барнаула заснял на видео момент выхода людей из торгово-развлекательного центра Galaxy в Барнауле и выложил его в паблике "Barnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, людей попросили покинуть помещения из-за того, что сработала пожарная сигнализация. Вскоре всех желающих запустили обратно.

Примечательно, что покидающие здание люди нисколько не напуганы и совсем не спешат. Судя по кадрам, абсолютное большинство из них и мысли не допускает, что в здании может быть на самом деле пожар или угроза взрыва, к примеру.

"В "Галактике" классная эвакуация, — поделилась одна из посетительниц. — Особенно когда сидишь в кинотеатре и смотришь фильм, экран гаснет, ты выходишь, ждёшь окончания учебной тревоги, заходишь обратно в кинозал, а там фильм идёт, то есть его включают не когда все зайдут в зал (кто-то раньше, кто-то позже), а когда выключается сирена".