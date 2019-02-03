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Ковалев взял реванш у Альвареса и вернул пояс чемпиона мира

, ИА "Амител"
Российский боксер победил единогласным решением судей
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Главным боксерским поединком этого уик-энда в американском городе Фриско можно назвать бой за титул чемпиона мира по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом, сообщает gazeta.ru.

Безусловно дополнительного шарма придавал тот факт, что именно Альварес и отобрал чемпионский пояс у Ковалева год назад.

За последнее время 35-летнего россиянина постигло немало неудач, и многие эксперты не верили в его победу.

Но главное, что верил сам боксер и его новый тренер Бадди Макгирт. Дисциплина, режим тренировок и отдыха, а также неукоснительное следование указаний тренера помогли боксеру взять реванш.

Правда, на этот раз обошлось без нокаута. Но по итогам 12 раундов ни у кого из судей не возникло сомнений в превосходстве Крушителя: 120:108, 116:112 и 116:112.

Не стал отрицать этого и сам проигравший, подчеркнув, что это победа Ковалева, но не поражение Альвареса.

"У меня нет оправданий, – сказал потерпевший первую неудачу в профессиональной карьере колумбиец. – Думаю, что показал хороший бокс, но этого сегодня не хватило. Но я не чувствую себя проигравшим".

Крушитель же уверен, что эта победа далеко не последняя в его выдающейся карьере. Он сделал выводы из прошлых промахов и теперь желает биться и побеждать у сильнейших спортсменов планеты.

"Хочу драться с чемпионами, с лучшими. Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев", – заявил чемпион WBO.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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