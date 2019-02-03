Российский телефон с защитой от взлома и прослушки поступил в продажу

Телефон с криптозащитой "Круиз-К" полностью разработанный российскими производителями, уже поступил в массовую продажу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

Его ключевая особенность – гарантия полной защиты от прослушки и взлома.

"Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" аппарат невозможно взломать и прослушать", – утверждают в "Ростехе".

Правда защищенность переговоров обеспечивается только в том случае, если каждый из собеседников использует "Круиз-К".

Еще одно важное отличие от дорогих современных гаджетов – это распространение. Разработку "Автоматики" несмотря на серийное производство невозможно купить в магазинах.

"Круиз-К" не продается частным лицам. А вот юридические могут его заказать практически в любом количестве, начиная от одного аппарата.