Цены на вторичном рынке жилья в Барнауле пошли вниз после пика, достигнутого в декабре прошлого года, сообщает "Недвижимость Алтая".

Так, согласно данным за январь, средняя стоимость одного квадратного метра составила 44 530 рублей. По аналогичной цене квартиры в краевой столице продавались ровно два года назад.

Пик же стоимости "вторички" был зафиксирован за последний год в декабре. Тогда средняя цена квадратного метра составила 45 100 рублей, а это сопоставимо с показателями начала 2016 года.

Максимум стоимости вторичного жилья в Барнауле приходился на март 2015 года, когда один квадратный метр продавался в среднем по 51 200 рублей.

Любопытно, что некоторые аналитики прогнозируют, что к марту этот показатель может быть превышен. В данном случае во внимание берутся следующие факторы. Во-первых, ситуация на вторичном рынке "завязана" на рынок первичной недвижимости, а там ожидается рост цен в размере 20-30%.

Помимо этого, на рынке появляется все больше "нового" вторичного жилья – то есть квартир в домах, которые были сданы около двух-трех лет назад.