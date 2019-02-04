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Депутаты готовы поставить памятную табличку на доме, где жил Децл

, ИА "Амител"
Память Кирилла Толмацкого таким образом могут увековечить через 10 лет
Мосгордума готова поддержать инициативу об увековечивании памяти исполнителя в столице / Фото: из открытых источников

Мосгордума готова поддержать инициативу об увековечивании памяти исполнителя в столице / Фото: из открытых источников

На доме, где жил рэпер Децл, могут поставить памятную табличку, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По словам депутата, Мосгордума готова поддержать инициативу об увековечивании памяти исполнителя в столице.

Правда, пока такого предложения народным избранникам не поступало.

Более того, законодательство предусматривает, что указанный памятный знак возводится не ранее, чем через 10 лет после смерти выдающейся личности.

"Если будет предложение, финансирование, то, естественно, мнение москвичей, почитателей его таланта, жителей этого дома будет учтено", – рассказал Герасимов.

Напомним, музыкант Кирилл Толмацкий (известен под творческими псевдонимами Децл и Le Truk) скончался в ночь на 3 февраля.

По словам коммерческого директора артиста, у него остановилось сердце. Точную причину смерти выясняют следователи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

4.02.2019 08:47
- гость -

Какой "хороий" мальчик....

0  0
4.02.2019 08:48
- гость -

Наши депутаты стоят в одном ряду с Д....

0  0
4.02.2019 08:55
- гость -

наркоша очередной

0  0
4.02.2019 09:09
- гость -

А с чего то депутаты решают такие проблемы? Они народом избраны для этого?

0  0
4.02.2019 09:38
- гость -

Видно то того в государстве "Москва" всё плохо с элитой, что Д ...л просто светочь!!!

0  0
4.02.2019 09:51
- гость -

Не знаю не одной его песни, не отличу от других, но зато запомнился по "Последнему герою". Как достойно себя вел, не ныл, не канючил, прилепился к Дроздову и общался с ним.

0  0
4.02.2019 10:03
- гость -

к сожалению, под определение "выдающейся личности" рядовой певец и музыкант не подходит. памятную табличку все же должны поставить фанаты, а не депутаты.
впрочем, депутатам делать нечего, раз они таким вопросом занимаются

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