Депутаты готовы поставить памятную табличку на доме, где жил Децл

На доме, где жил рэпер Децл, могут поставить памятную табличку, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По словам депутата, Мосгордума готова поддержать инициативу об увековечивании памяти исполнителя в столице.

Правда, пока такого предложения народным избранникам не поступало.

Более того, законодательство предусматривает, что указанный памятный знак возводится не ранее, чем через 10 лет после смерти выдающейся личности.

"Если будет предложение, финансирование, то, естественно, мнение москвичей, почитателей его таланта, жителей этого дома будет учтено", – рассказал Герасимов.

Напомним, музыкант Кирилл Толмацкий (известен под творческими псевдонимами Децл и Le Truk) скончался в ночь на 3 февраля.

По словам коммерческого директора артиста, у него остановилось сердце. Точную причину смерти выясняют следователи.