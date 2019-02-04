Лжекавалер выманил 300 тысяч рублей у пенсионерки из Горно-Алтайска

Пожилая жительница Горно-Алтайска взяла кредит и перевела на счет брачного афериста 300 тысяч рублей, сообщает МВД по Республике Алтай.

Началось все со знакомства в интернете. Собеседник представился военным из другого государства, поэтому общение проходило на английском языке.

Позднее 62-летняя горожанка пригласила кавалера к себе в гости. Он ответил, что с радостью прилетел бы, да только денег у него на визу и перелет нет.

Женщина согласилась выслать требуемую сумму, поверив обещанию, что иностранец рассчитается по прилету. Для этого ей пришлось взять кредит.

Но долгожданная встреча все откладывалась. "Возлюбленный" находил для этого все новые и новые причины, которые к тому же требовали отправки дополнительных средств.

Лишь когда горожанка перевела на счет злоумышленника 300 тысяч рублей, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Они устанавливают личность подозреваемого.