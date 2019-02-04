Пользователей YouTube хотят лишить кнопки "дизлайк"

Разработчики всерьез обсуждают возможность удалить из YouTube любимую кнопку "хетеров" – "дизлайк", сообщает ixbt.com со ссылкой на Gizchina.

Эта мера предлагается как способ защитить авторов контента от групп единомышленников, которые специально занижают рейтинг роликов.

От этого страдают каналы видеохостинга и их владельцы.

Впрочем, удаление кнопки "не нравится" – это лишь один из вариантов.

Обсуждаются и такие компромиссные решения, как прохождение опроса о причинах негативной оценки перед тем, как поставить "дизлайк".