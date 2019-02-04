Столкновение трех автомобилей произошло накануне на Павловском тракте в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

Авария случилась в 16:10 в районе здания №70. По предварительной информации, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, допустил столкновение с автомобилем Nissan Patrol под управлением водителя 1999 года рождения.

Затем произошло столкновение с автомобилем Lexus RX 300 под управлением водителя 1989 года рождения.

В результате ДТП никто не пострадал.