Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн назвал самый действенный способ снизить вероятность развития онкологии, сообщает РИА "Новости".

"Лучшая мера предосторожности – не курить", – заявил доктор.

По его словам почти треть всех видов рака так и или иначе связана с курением.

Также он выделил значимость для здоровья правильного питания и нормальной двигательной активности.