Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн назвал самый действенный способ снизить вероятность развития онкологии, сообщает РИА "Новости".
"Лучшая мера предосторожности – не курить", – заявил доктор.
По его словам почти треть всех видов рака так и или иначе связана с курением.
Также он выделил значимость для здоровья правильного питания и нормальной двигательной активности.
Комментарии
прям капитан Очевидность
почти треть всех видов рака
маловато, не?
Мой отец не курил и умер от рака в 78 лет. Причем сгорел за 2 месяца. Саркома. Так что не ....
значимость для здоровья правильного питания
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Согласен. Пальма,азиатские и китайские продукты, которые никто не проверяет, могут вызвать рак. Рядом с китайскими заводами грядки, где для нас выращивают овощи, сами не хотят их есть.
4.02.2019 10:46
- гость -
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А у меня недавно умерли от рака курящие родственники 61 и 70 лет, рак легкого и рак гортани. Курящий сосед 61 год рак легких, даже в подъезде начинал курить перед выходом на улицу.
Мой отец курил дешёвый "памир" по три пачки в день, потом по две, это он называл "бросил курить". Умер в 68 лет от рака желудка, которым маялся со службы в армии на военном аэродроме в Польше, откуда его комиссовали. А другая родственница не курила и не пила сроду-рак груди, прооперировали год назад, пока всё нормально.