Фото: hcaltai.ru

Хоккеисты команды "Алтай" в гостях победили, а затем уступили клубу "Южный Урал-Металлург".

Матчи первенства Высшей хоккейной лиги против команды "Южный Урал-Металлург" состоялись на выходных в Орске.

В первой игре барнаульцы в упорной борьбе добились победы в овертайме с счетом 3:2. А вот на следующий день "Алтай" уступил с результатом 1:2.

Для уральцев победа над барнаульцами в основное время стала первой с начала этого сезона. В 40 матчах "Южный Урал-Металлург" набрал всего 9 очков и прочно осел на дне турнирной таблицы.

"Алтай" остается на седьмом месте. Следующие матчи барнаульцы проведут дома на льду "Карандин-Арены" 9 и 10 февраля против "Красноярских Рысей".