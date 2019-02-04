В 2018 году выявлено на 20 тысяч больше новых случаев онкологических заболеваний, чем в 2017-м, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Минздрава.
Всего же сейчас в стране 3,63 млн человек страдает онкологией. При этом общее количество зарегистрированных в прошлом году раковых больных достигло 617 тысяч человек.
Такая статистика объясняется улучшением диагностики, считает член правления Российского общества клинической онкологии, заслуженный врач РФ Владимир Моисеенко.
По его словам, рак в несколько раз чаще стали выявлять на ранних стадиях.
Если еще 10 лет назад злокачественную опухоль максимально быстро находили лишь в 15% случаев, то теперь – у более половины больных, утверждает доктор.
Комментарии
Вспоминается история о том, как сразу пять лидеров латинской Америки заболели раком. Я конечно не сторонник конспирологических теорий, но...
4.02.2019 10:43
- гость -
Да и просто грипп косит народ почему то, каа будто это средние века.
не может же быть!!! не далее как прошлым летом нам всем доказывали, что средняя продолжительность жизни существенно выросла! и именно поэтому необходимо поднимать пенсионный возраст. Или онкобольные в выборке не участвовали? А также из статистики исключили всех сердечников и инсультников...
а в основном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, у них в Москве
обещанные в 90-е 300 сортов "колбасы" дают о себе знать?
Нервы и поедание всякого дерьма. Вы поймите, руководству указано сократить население России до 40 миллионов, поэтому так и происходит
А может это показатель доступности лечения???Разве просто попасть на прием даже просто к терапевту??? в 11 гор.больнице это целая операция "Ы"..А про узкопрофильных даже тему поднимать страшно..В регистратуре предлагают прийти к 6 утра в живую очередь..Это прям издевательство ,в мороз 35 стоять в очереди..А потом растет заболеваемость..у нее нет другого сценария
Пальма,азиатские и китайские продукты, которые никто не проверяет. А выхлопные газы автомобилей в дорожных пробках? Чем мы дышим?
4.02.2019 11:37
бабуля
А Вы за кого голосовали, небось за Яблоко - лодку раскачивали, вот и ответка от правящих...