В 2018 году выявлено на 20 тысяч больше новых случаев онкологических заболеваний, чем в 2017-м, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Минздрава.

Всего же сейчас в стране 3,63 млн человек страдает онкологией. При этом общее количество зарегистрированных в прошлом году раковых больных достигло 617 тысяч человек.

Такая статистика объясняется улучшением диагностики, считает член правления Российского общества клинической онкологии, заслуженный врач РФ Владимир Моисеенко.

По его словам, рак в несколько раз чаще стали выявлять на ранних стадиях.

Если еще 10 лет назад злокачественную опухоль максимально быстро находили лишь в 15% случаев, то теперь – у более половины больных, утверждает доктор.