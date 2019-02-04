По факту трагедии проводится проверка / Фото: 04.мвд.рф

Тракторист погиб при заготовке древесины в Горном Алтае – трагедия случилась в Шебалинском районе.

Как сообщили в республиканском МВД, накануне около 16:10 часов в логу Тимисин, расположенном в двух километрах от села Топучая, произошло опрокидывание трактора ДТ.

"Предварительно установлено, что 46-летний местный житель, управляя трактором ДТ-75, при заготовке древесины на склоне холма не справился с управлением и допустил опрокидывание тяжелой техники. В результате происшествия мужчина выпал из кабины под трактор и погиб", – уточняют в полиции.

По факту трагедии проводится проверка.