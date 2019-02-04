В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище раскрыли журналистам причину массового заражения легочными паразитами курсантов, сообщает РИА "Новости".
По словам представителей учебного центра, юноши могли заболеть эхинококкозом после контакта с домашними животными, которые и являются разносчиками инфекции.
"Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания", – заявили в учреждении.
В госпитализации никто из курсантов не нуждается. Назначено амбулаторное лечение. Они принимают несколько таблеток в день и продолжают свое обучение.
Комментарии
у 26 человек дома животные заразные, да кто в это поверит???
так нагло врать стали, просто заглядение
Беда в том, что лечить его очень тяжело, практически невозможно и очень дорого
Зараза в училище?
Так нагло врать..У всех одно и тоже же животное похоже живет..
накормили зараженным мясом, купили явно подешевле, вот и результат
У этих - главное наварить бабло на поставках и вывезти активы за бугор. Скрепоносные патриоты, а курсанты для них источник обогащения, не более...
Откуда в Суворовском училище домашние животные?
"Заболевание не передается от человека к человеку...".
А от прапора к человеку передается, вот и заболели курсантики.
они что,кошку завели в общаге? хотя......почему и нет? Мож,нашли и спасли от мороза......как вариант.
Щас хлопцев еще в зоофилии обвинят, всех 26, но поставщики будут не при чем...
и всем взводом любили её
4.02.2019 11:59
Ируся
они что,кошку завели в общаге? хотя......почему и нет? Мож,нашли и спасли от мороза......как вариант
Святая наивность. Продуктами начальнички кормили плохими. Кто-то мясо не мог сбыть заражённое, а эти мрази купили задёшево, вот и беда.
Это дело будут расследовать? Налицо факт причинения тяжкого вреда здоровью. Эхинококковое заражение практически неизлечимо.
Офицеры и повар тоже одну собаку гладили?
конечно мясо было заражено яйцами этого червя..накормили ребят,а теперь типа все гладили одну и туже кошку...угробили здоровье сразу такому количеству молодых ребят
4.02.2019 11:59
Ируся
они что,кошку завели в общаге? хотя......почему и нет? Мож,нашли и спасли от мороза......как вариант
Святая наивность. Продуктами начальнички кормили плохими. Кто-то мясо не мог сбыть заражённое, а эти мрази купили задёшево, вот и беда.
я иронизировала.........а ситуация,конечно,позорная.....