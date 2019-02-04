Спорная ситуация произошла в Барнауле утром в понедельник, 4 февраля. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя пассажирского автобуса за провоз стоящих пассажиров, но отпустили без устранения нарушения. Об этом порталу Amic.ru рассказала жительница краевой столицы Алена.

"Это было в начале девятого, я ехала в "Газельке" № 27. В районе перекрестке Павловский тракт – Малахова нас остановили сотрудники ГИБДД. Водителя оштрафовали за перевоз стоящих пассажиров. Но что самое интересное, с него не потребовали кого-то высаживать. Мы так же, со стоящими людьми, поехали дальше. Где логика?" – рассказала собеседница.

Девушка напомнила, что в это утро на улице было ниже 30 градусов и было бы возмутительно, если бы людей стали высаживать.

В городском ГИБДД Amic.ru рассказали, что это не какой-то особенный рейд, а обычный контроль за работой общественного транспорта в связи с периодически происходящими ДТП с автобусами. Да, водителя за провоз стоящих пассажиров должны были штрафовать, но в то же время и лишних пассажиров должны были высадить. Видимо, сотрудник Госавтоинспекции пожалел людей, ведь утром Павловский тракт – один из самых загруженных общественным транспортом в городе. Тем более что на улице был мороз. Однако это еще один пример не отлаженной работы самой системы общественного транспорта.

В ГИБДД разъяснили, что провозить пассажиров стоя запрещено в тех автобусах, где нет стоячих мест по технической документации. Пассажир может узнать об этом из информационных материалов, размещенных в общественном транспорте. Но следить за этим обязан водитель.