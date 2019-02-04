Спорная ситуация произошла в Барнауле утром в понедельник, 4 февраля. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя пассажирского автобуса за провоз стоящих пассажиров, но отпустили без устранения нарушения. Об этом порталу Amic.ru рассказала жительница краевой столицы Алена.
"Это было в начале девятого, я ехала в "Газельке" № 27. В районе перекрестке Павловский тракт – Малахова нас остановили сотрудники ГИБДД. Водителя оштрафовали за перевоз стоящих пассажиров. Но что самое интересное, с него не потребовали кого-то высаживать. Мы так же, со стоящими людьми, поехали дальше. Где логика?" – рассказала собеседница.
Девушка напомнила, что в это утро на улице было ниже 30 градусов и было бы возмутительно, если бы людей стали высаживать.
В ГИБДД Барнаула Amic.ru рассказали, что это не какой-то особенный рейд, а обычный контроль за работой общественного транспорта в связи с периодически происходящими ДТП с автобусами. Да, водителя за провоз стоящих пассажиров должны были штрафовать, но в то же время и лишних пассажиров должны были высадить. Видимо, сотрудник Госавтоинспекции пожалел людей, ведь утром Павловский тракт – один из самых загруженных общественным транспортом в городе. Тем более что на улице был мороз. Однако это еще один пример не отлаженной работы самой системы общественного транспорта.
В ГИБДД разъяснили, что провозить пассажиров стоя запрещено в тех автобусах, где нет стоячих мест по технической документации. Пассажир может узнать об этом из информационных материалов, размещенных в общественном транспорте. Но следить за этим обязан водитель.
Комментарии
бюджет страны надо наполнять, не за просто-ж так цену проезда на 25% повышали...
Все правильно. вот только тех инспекторов теперь могут наказать. А по сути все верно. Мы стали называть маршрутные такси просто маршрутками. Хочу напомнить, что маршрутное ТАКСИ для того и создано, чтобы брать и высаживать пассажиров там, где им надо, но по определенному маршруту и если это не противоречит ПДД, и в не не должно быть стоящих пассажиров. В противном случае за что мы платим больше, чем в обычном автобусе?
Хочу напомнить, что маршрутное ТАКСИ для того и создано, чтобы брать и высаживать пассажиров там,
Если это не такси, то это автобус, значит пусть люди едут стоя, но плата как в автобусе, выручка будет та же за счёт стоящих, а людей больше увезёт, и тогда штрафов быть не должно. А то какой-то бред получается. Если бы он не взял лишних пассажиров, то тогда бы уже они жаловались. Ну почему у нас всё через одно место.
Кто то когда то сказал,что эти китайские бусики-есть автобусы повышенной комфортности.Соответственно и оплата выше.Мало того,что водители перестали останавливаться по требованию пассажиров,так и с комфортностью этих катафалков большой,большой вопрос!Тесные,холодные,вонючие в большинстве своем.
Так-то оно правильно, только в 50-й маршрутке, не проехав и половины маршрута уже битком народа. Если только сидя ехать можно, то как вообще на нем уезжать, если не на конечной садишься?
А потом, не дай Бог, случится ДТП и стоявший пассажир получит травму. Так он быстро найдёт адвоката, который засудит и водителя, и перевозчика за то, что везли пассажира в нарушение правил. Вот вам цена "доброты".
Видимо, сотрудник Госавтоинспекции пожалел людей ... но система рыночная - денежку заплати.