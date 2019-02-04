Полиция в Алтайском крае задержала мужчину, подозреваемого в краже телевизоров из арендуемых квартир.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, к правоохранителям обратился житель краевого центра и сообщил, что пострадал от противоправных действий квартиранта. Мужчина на сутки сдавал жилье в аренду молодому человеку.

"Предварительно потерпевший ознакомился с документами квартиранта, но после его выселения не обнаружил в жилище телевизора. Сумма причиненного ущерба составила около 50 000 рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый 29-летний житель Алтайского края. Полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным фактам краж телевизоров из арендуемых квартир", – добавляют в полиции.

Задержанный также пояснил, что похищенное он продавал неизвестным. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Злоумышленник определен под подписку о невыезде.