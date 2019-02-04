В Алтайском крае в 2018 году было диагностировано 12466 новых случаев онкологических заболеваний. Об этом Amic.ru сообщили в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Статистика гласит, что онкологическая заболеваемость в регионе растет. За год этот показатель увеличился почти на 3% – с 516,9 до 530,5 человека на 100 тысяч населения.

Территориями с высоким уровнем заболеваемости остаются Змеиногорский, Топчихинский, Романовский, Усть-Пристанский, Баевский и Кытмановский районы края.

У мужчин чаще всего диагностируют рак легких, предстательной железы и патологии кожи. У женщин в тройке лидеров – рак молочной железы, рак кожи и тела матки.

Отмечается, что рост онкозаболеваемости – это не особенность Алтайского края, а общемировая тенденция.

Причиной роста заболеваемости является продолжительность жизни населения и появление современных методов диагностики, которые позволяют выявить опухоль на ранних стадиях.

Именно благодаря ранней диагностике онкозаболеваний в 2018 году в Алтайском крае уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях вырос до 58,5%. В регионе было проведено более десятка бесплатных акций по ранней диагностике опухолей головы и шеи, молочной и предстательной железы, а также по выявлению злокачественных патологий кожи. На вышеперечисленных мероприятиях получили консультацию онколога почти 5000 жителей региона, из них онкологический диагноз был поставлен почти 150 пациентам.

По словам главного врача краевого онкодиспансера, главного онколога Алтайского края Игоря Вихлянова, своевременное выявление болезни позволяет провести эффективное лечение. Благодаря этому в 2018 году одногодичная летальность в крае снизилась до 23,7%. А доля больных, состоящих на учете 5 лет и более с момента установления онкологического диагноза, напротив, увеличилась до 55,7%.

Игорь Вихлянов подчеркивает, что таких результатов удалось добиться благодаря сильной диагностической и лечебной базе и высококлассным специалистам.

В краевом онкодиспансере используются и активно внедряются прогрессивные методы диагностики и лечения онкологических пациентов, проводятся малоинвазивные органосохраняющие эндоскопические манипуляции, 3D-конформное лучевое лечение и современная лекарственная терапия таргетными препаратами.

Например, врачи отдела радиоизотопной и ультразвуковой диагностики одними из немногих в крае проводят трепанбиопсию под контролем УЗИ, выполняют высокоинформативные методики радиоизотопной сцинтиграфии и ультразвукового исследования органов прямо во время операции. В прошлом году отдел прошел лицензирование на проведение радионуклеидной системной лучевой терапии при множественных метастазах костей.