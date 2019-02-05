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Их лишат мандатов: эксперт об ошибках в декларациях депутатов Барнаула и Бийска

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Политтехнолог Константин Лукин считает, что суд встанет на сторону прокуратуры
Алтайский политтехнолог Константин Лукин / Фото Дмитрия Медведева

Алтайский политтехнолог Константин Лукин / Фото Дмитрия Медведева

Депутатов Барнаула и Бийска, чьи дела по ошибкам в декларациях рассматриваются в суде, скорее, всего лишат мандатов. Такое мнение в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69.11 УКВ) высказал политтехнолог, руководитель Центра политического консалтинга Константин Лукин.

Корреспондент: Константин, почему в 2018 году эта проблема приобрела такой масштаб?

Константин Лукин: Этот скандал получил общественный интерес, когда на ошибках в декларациях попались депутаты крупных городов: Барнаула, Бийска, а недавно и Новоалтайска. Но все началось еще в 2016 году, когда в законе о муниципальной власти появилась норма об обязательном обнародовании деклараций депутатов местного уровня. В первый же год несколько районных и большое количество сельских депутатов были лишены мандатов из-за ошибок или отказа заполнять декларацию. К 2017 году партии столкнулись с проблемой, что люди просто не хотят идти в депутаты, особенно в селах, в том числе и потому, что надо заполнять декларации.

Корр.: Дела некоторых депутатов Барнаула и Бийска дошли до суда. Как думаете, Фемида встанет на сторону прокуратуры?

К.Л.: Да, и судебная практика однозначная. Это касается не только Алтайского края, теперь это нормальная практика по всей России.

Когда речь идет об автомобиле, который давно продан, но по каким-то причинам числится на человеке, или о неуказанной компенсации за билеты, то тут обычно решается в досудебном порядке. Но когда не указана квартира, земля, зарплата... С точки зрения закона – это однозначное основание для сложения мандата.

Корр.: О чем свидетельствует эта ситуация? Депутаты не умеют заполнять декларации, скрывают доходы или, есть даже такие предположения, правоохранители пытаются устроить передел власти в Алтайском крае?

К.Л.: Никакого заговора или передела власти тут нет. Это неумение заполнять декларации. Среди попавших под пристальное внимание прокуратуры, 80% – новички. Многие из них подошли к формированию документов спустя рукава. Но в то же время, до них никто не довел всю серьезность ситуации. А ведь еще два года назад стало понятно, что у всех партий проблемы с подбором кандидатов в депутаты. Иными словами, "разбрасываться" ими нельзя. Для партий это должно стать уроком.

Корр.: Но как решить эту проблему? Чтобы и волки сыты, и овцы целы.

К.Л.: Насколько мне известно, сейчас в Госдуме лежит законопроект, предлагающий обязать предоставлять данные о доходах только тех депутатов, кто работает на освобожденной основе, то есть получает деньги за депутатскую работу. Но когда он будет принят, неизвестно. Думаю, что не раньше 2020 года. Стоит понимать, что борьба государства с коррупцией будет только усиливаться. Это еще депутатов не требуют отчитываться за расходы, что было бы весьма эффективно. Ведь важно не только, сколько ты заработал, но и на что ты купил себе новую квартиру или дорогую машину, например.

Вообще представление данных о доходах – это нормальная практика, так и должно быть. Депутаты – народные избранники, люди имеют право знать, кто представляет их интересы. Я считаю, что надо шлифовать закон, четко прописывать, что является нарушением, что – нет.

А пока все как есть, нужно учить народных избранников правильно исполнять требования закона. Ведь юристы, бухгалтеры есть в каждой партии, они должны помогать, разъяснять. Должны помогать и специалисты краевого парламента, регионального правительства.

Корр.: Но теперь хотя бы ушла проблема непредставления информации? Депутаты поняли, смирились, что это нужно делать обязательно?

К.Л.: Эта волна ушла, сейчас только единичные случаи по России.

Корр.: В БГД из 40 депутатов зарплату получают только четыре, а в Госдуме из 450-ти получают все 450. Но мандатов лишают только муниципальных депутатов.

К.Л.: Таков закон. Депутата села, района, города за такие ошибки лишают мандатов,  прокуратура сразу имеет право идти в суд. Депутатов региональных парламентов и Госдумы – нет, там достаточно рассмотреть вопрос в стенах самих законодательных органов. Но напомню, что депутата Госдумы могут лишить мандата, если он зарабатывает деньги запрещенным законом способом: работает где-то еще, кроме ГД, за некоторым исключением, имеет зарубежные счета.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2019 08:27
Гость

Депутат - представитель народа во власти...Кто ЭТИХ избирал?

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