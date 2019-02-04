Авария произошла на улице Попова / Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло в Барнауле утром в понедельник, 4 февраля.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП трамвай №2 и легковая. От пивзавода трамваи стоят", – отмечает автор заметки.

О пострадавших не сообщается.