Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Депутаты Заксобрания Алтайского края и Барнаульской городской думы от ЛДПР вышли на расчистку снега в центре Барнаула в мороз, днем в понедельник, 4 февраля. В помощь чиновникам, объяснили в партии порталу Amic.ru.

"Выйти на уборку снега либерал-демократов всей страны призвал Владимир Жириновский. Раз власти не справляются, то депутатам нужно засучить рукава и поработать ручками", – рассказала глава регионального отделения Евгения Боровикова.

На уборку снега возле "Книжного мира" на Социалистическом проспекте вышли депутаты краевого парламента Евгения Боровикова, Ирина Журавлева, депутаты БГД Кристина Юстус, Алексей Скосырский, а также активисты партии. Они расчищали пандус, ступеньки и проход между дорогой и тротуаром.

Евгения Боровикова уточнила, что эта акция идет уже несколько дней. Депутаты чистили снег в Рубцовске, Бийске, а также в Барнауле на улицах Мамонтова, Тихонова, Горно-Алтайская, в районе Горы и у пожилых людей в частных домах.

"В рамках этой акции мы выявили еще несколько проблем. Например, на улице Тихонова нет освещения, школьникам по утрам на голову надевают фонарики, где-то тротуары завалены снегом, а где-то их вообще нет. На Горно-Алтайской есть участок, где людям совсем негде переходить дорогу, посетили несколько детских площадок, заваленных снегом. Я думаю, что главе города Сергею Дугину стоит обратить на все эти проблемы внимание", – добавила Боровикова.