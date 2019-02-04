Суд вынес приговор по уголовному делу, связанному с резонансной историей о взрыве на Бийском олеумном заводе, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался главный инженер Федерального казенного предприятия "Бийский олеумный завод", которому инкриминировали часть 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Так, установлено, что в январе 2017 года группа рабочих осуществляла демонтаж одного из зданий завода.

"Обязанность по соблюдению правил безопасности при осуществлении строительно-ремонтных работ на взрывоопасном объекте была возложена на главного инженера завода. Демонтируя фундамент здания, один из рабочих обнаружил в нем ранее не просматриваемую металлическую конструкцию, содержащую смесь взрывчатого вещества, о чем было доложено начальнику участка и главному инженеру. Вопреки всем установленным правилам и инструкциям по соблюдению техники безопасности, инженер принял решение очистить фундамент от обнаруженного вещества и продолжить демонтаж", – указывают в СКР.

В итоге 17 января того же года при попытке одного из рабочих извлечь конструкцию из фундамента произошел взрыв. От полученных травм мужчина через несколько часов скончался в больнице.

Помимо этого ранения различной степени тяжести были причинены еще троим рабочим.

На стадии предварительного следствия главный инженер своей вины не признал, заявив, что за произошедшее ответственен начальник участка.

В итоге суд приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы условно.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками краевого управления ФСБ России.