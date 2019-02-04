Германия предложила властям РФ переместить ракеты типа 9М729 подальше от Европы – за Урал, сообщают "Известия".

Такое условие немецкие партнеры назвали необходимым для сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенатор Алексей Пушков с неприкрытой иронией прокомментировал в своем "Твиттере" "миролюбивость" западных соседей.

"В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше – поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО, – написал политик. – Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке членства страны в ДРСМД. Перед этим аналогичное заявление сделали власти США.