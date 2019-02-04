Германия предложила властям РФ переместить ракеты типа 9М729 подальше от Европы – за Урал, сообщают "Известия".
Такое условие немецкие партнеры назвали необходимым для сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Сенатор Алексей Пушков с неприкрытой иронией прокомментировал в своем "Твиттере" "миролюбивость" западных соседей.
"В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше – поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО, – написал политик. – Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке членства страны в ДРСМД. Перед этим аналогичное заявление сделали власти США.
Комментарии
В своей стране где хочем там и размещаем.
глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше
Удивляюсь, почему их сих по в Киеве не разместили
А нахождение войск других стран с 1945-го года на территории Германии немцы не хотят прекратить?
Не очень понимаю, к какой то 9М729 привязались, хотя вроде бы те же американцы обвиняли, что Искандер-К с крылатой ракетой Р-500 до 5000 км летит. А от Калининграда до Лондона всего 1,7 тыс. км. Искандеры уже лет 5 всю Европу покрывают, а к ним претензий по ДРСМД нет
А из Каспийского моря по Сирии какой стреляли? Наверное баллистической, они разрешены. Типа, их можно перехватить