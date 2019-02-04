Барнаульский музей "Город" информирует жителей и гостей краевой столицы об открытии выставки нового формата, сообщает пресс-центр мэрии.

Население приглашают посетить выставочный зал, расположенный по адресу Ленина, 111.

Там посетителей ждет выставка инсталляций "Опасное путешествие".

Они смогут посмотреть, как будут выглядеть, в частности, в образе заклинателя змей, индейца, охотника и рыбака.

Вниманию горожан также представят реалистичные чучела животных, с которыми можно будет сфотографироваться.

"17 инсталляций позволят воплотиться вашим мечтам о путешествии в самые разные уголки мира", – обещают в музее.

Экспозицию можно посетить до 8 марта.