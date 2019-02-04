Молодой мужчина погиб в результате наезда автомобиля в районном центре Михайловское в Алтайском крае, сообщили в региональной ГИБДД в понедельник, 4 февраля.

Согласно предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя легковым автомобилем Chevrolet Lacetti, двигаясь по улице Центральная в направлении улицы Шоссейная, допустил наезд на мужчину 1982 года рождения.

Известно, что пешеход двигался по проезжей части без цели ее перехода в попутном направлении движения автомобиля.

В результате ДТП пострадавший с полученными травмами был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ, где позже скончался.

По данному факту полиция проводит проверку.