Злоумышленник половину своей жизни провел в местах заключения / Фото: 22.мвд.рф

Полиция в Барнауле задержала мужчину, подозреваемого в нескольких кражах, совершенных на территории барнаульских храмов.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленником является уроженец города Иваново. Ему инкриминируют хищение благотворительных пожертвований из храмов краевой столицы.

Согласно предварительным данным, он совершил две кражи денежных средств из храма Святого Дмитрия Ростовского и Знаменского женского монастыря. Мужчина попросту вскрывал ящики для пожертвований.

"При обходе помещений служители обнаружили взломанные замки и обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей. Оперативно раскрыть преступления сотрудникам полиции удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В одном из монастырей похититель попал в зону действия камеры непосредственно в момент совершения преступления. Задержали подозреваемого с поличным после очередной кражи пожертвований в Свято-Никольской церкви", – уточняют в полиции.

Также установлено, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы и направлялся в Краснодарский край. По пути он остановился в Барнауле. Как отметил сам злоумышленник, он хотел найти здесь старинные иконы и для этого якобы посетил несколько церквей краевой столицы.

Сейчас правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в других регионах России. Также уточняется, что 48-летний подозреваемый в общей сложности провел почти 24 года в местах лишения свободы и уже был неоднократно судим за совершение краж старинных икон из церквей, монастырей и храмов.