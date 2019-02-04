В рамках расследования уголовного дела по факту гибели семи человек в аварии с пассажирским автобусом задержан его владелец, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя СУ СКР по Калужской области.
Напомним, автобус перевозил детей из Ярцево в Калугу для участия в конкурсе, проводимого в городской филармонии.
На участке трассы неподалеку от села Извеково в Бабынинском районе общественный транспорт перевернулся.
В результате аварии погибли семь человек, в том числе четыре ребенка. С травмами различной степени тяжести госпитализировали 33 человека, из них 27 детей.
В отношении предпринимателя, оказывающего услуги пассажироперевозок на том самом злополучном транспорте, возбуждено уголовное дело.
Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (238 УК РФ).
Известно, что попавший в аварию автобус был 1989 года выпуска. Специалисты выразили сомнение, что 30-летний транспорт может соответствовать требованиям безопасности перевозок школьников.
Комментарии
Поздно спохватились, очень поздно... И то, лишь бы свои задницы прикрыть!!!
А почему начальник дорожной службы еще не задержан? По словам очевидцев, дорога была скользкая. Значил ее не не посыпали и вина дорожников очевидна! Пока отвечать не будут все виновные, так и будет бардак.