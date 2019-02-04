Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой вдвое снижать зарплаты школьных учителей после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам. Amic.ru спросил у барнаульских учителей, что они думают по поводу этой инициативы и реально ли она поможет снизить "градус жестокости" в школах.
Ирина Филиппова, учитель русского языка и литературы школы №59 (г. Барнаул):
"К этой инициативе я отношусь отрицательно, потому что если такие случаи возникают, то с ними надо разбираться как полагается, по закону. А причем здесь зарплата? Зарплата учителей и так небольшая и уж этот способ точно не позволит избежать агрессии. Случаи агрессии связаны, наверное, с какими-то серьезными психологическими или общественными проблемами. Решать этот вопрос с помощью зарплаты – абсолютный нонсенс. Ведь эта проблема, к сожалению, в том числе и отражение процессов, происходящих в нашем обществе и решать ее нужно другими способами.
Может быть, в последнее время случаи такие участились. Но я не могу сказать, что это стало законом школьной жизни. Школа как жила так и живет, в ней встречается и положительное, и отрицательное и со стороны учеников, и со стороны учителей.
Мы, конечно, считаемся сферой обслуживания, к сожалению, но на самом деле мы не обслуживаем, мы воспитываем и обучаем людей. Мне кажется, нужно с другими мерками подходить к этим серьезным проблемам. И для этого есть законы, которые регламентируют эти печальные вещи".
Ольга Питель, педагог на пенсии (г. Барнаул):
"Я считаю, что эта инициатива – палка о двух концах. Может пострадать невинный человек. Я слежу за новостями и часто вижу, что агрессия может быть с обеих сторон. В интернете много роликов о том, как ученики издеваются над учителями, оскорбляют их. Но много и противоположных примеров, когда детям приходится менять школу из-за психологического давления или агрессии учителя. В каждом случае нужно разбираться с участием завуча, разговаривать о том, что произошло. Особенное внимание нужно тогда, когда жертвами агрессии становятся маленькие дети. Они, как правило, лгать не будут и расскажут правду о конфликте. А вот подростки могут и "наговорить" на учителя".
Татьяна Шустова, учитель английского языка гимназии №40 (г. Барнаул):
"Предложение Госдумы о лишении учителей части зарплаты я считаю настоящим вредительством. Объективно оценить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Кто это будет оценивать? Госдума? Некоторые родители и плохую оценку считают психологическим насилием над ребенком. Мне кажется, что для них эта инициатива – шанс "надавить" на учителя. А ему останется либо уйти из школы, либо угождать, боясь лишиться части зарплаты. И то, и другое – крайне плохо. Сейчас конфликт между учителем и учеником стараются решать в узком кругу, с участием классного руководителя, родителей, ребенка и учителя. В самых сложных случаях вмешивается руководство школы. А бывает и такое: педагог преподает в разных классах, в одном из них родители твердят о психологическом насилии со стороны учителя, в другом – нет. Как в этом случае установить истину?"
Марина Ермоленко, депутат Барнаульской гордумы:
"Совершенно ненужная и непонятно откуда взявшаяся идея. Мне кажется, что если учитель или любой человек, который работает с детьми, проявляет агрессию, то наверное здесь не зарплату урезать нужно, а принимать более серьезные меры. Но здесь вопрос в том, кто будет идентифицировать – что является агрессией, а что нет. Вот эти критерии: где и самое главное, кто на территории школы или кто-то еще будет принимать решения, для того чтобы человеку урезать зарплату. Мне кажется, что такими путями явно с агрессией бороться нельзя, тем более агрессия бывает не только со стороны педагога. И родители нападают на учителей. А что в этом случае тогда делать? Мне кажется, что не зарплату нужно урезать, а принимать меры по предотвращению агрессивных действий с обеих сторон. Это в том числе работа школьных психологических служб. И, кстати, нужно обратить внимание на ситуацию со школьными психологами. Мы знаем, что она не очень хорошая: не в каждой школе есть психолог.
Должен быть запущен какой-то проект, чтобы поддержать это направление, потому что не всегда регионы финансово могут себе это позволить. Причем работать нужно и с детьми, и семьями, и с учителями, но точно не урезать заработную плату".
Людмила Голубева, учитель биологии Арбузовской СОШ (Павловский район):
"Не могу представить, чтобы педагог проявлял агрессию по отношению к ученику. Для меня понятия "учитель" и "агрессия" несовместимы. Возможно, речь идет о тех людях с высшим образованием, которые приходят работать в школу после заочной шестимесячной переподготовки. С некоторых пор это стало нормой. Настоящий учитель изучает педагогику пять лет, проходит педагогическую практику. Он никогда не позволит себе проявлять жестокость по отношению к ребенку. По поводу инициативы Госдумы я могу сказать следующее: агрессивного педагога нужно увольнять из школы, а не лишать его части зарплаты".
Комментарии
А что делать с учениками в случае проявления их агрессии?
Агрессия из-за психологического стресса из-за низкой зарплаты, а из-за агрессии еще более низкая зарплата из-за которой еще больший психологический стресс. Это замкнутый круг
Достойная инициатива депутата, которого избирали как раз учителя - ведь это они в избирательных комиссиях верховодят и обеспечивают прохождение только т.н. парламентских партий, которые друг от друга мало чем отличаются...
А что делать с учениками в случае проявления их агрессии
Может снижать зарплату родителям?
Сейчас все учителя подумали, когда уже депутаты себе зарплату снизят, чтобы снизить агрессию в обществе
а депутат Чернышов имеет представление о зарплате педагога? например, учитель начальной школы, один класс, в нагрузку надомник, плюс 30% как молодому педагогу- в районе 13 тысяч....и муж этой учительницы уже поставил ей ультиматум, что в школе она не будет при такой зарплате, дешевле дома сидеть...а депутат Чернышов не подумал, сколько роликов издевательских в сети, где учИтеля унижают? блин, депутаты, вы реально глупые? давайте депутатам за глупые инициативы зарплаты уменьшать???
4.02.2019 14:02
Зануда
Тенденция такова, что чем более одиозные инициативы выдвигают т.н. депутаты, тем более это нравится администрации кой-кого! И этот человек реально умный, он действует именно так, чтобы быть в госдуме и получать за это баснословный доход, а вот нас умными точно назвать нельзя - именно мы обеспечиваем этим райскую жизнь...
снижать зарплату педагогов за психологическое и физическое насилие над детьми.
а постановка оценки 2 или 1 не является ли психологическим насилием над дитем с целью сподвигнуть его к хорошей учебе )))
а так таки да, инициатива своевременная, позволяющая сэкономить бюджетные средства в наше непростое время...
"А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес"(с)
бегите из школ, чем быстрее - тем лучше, в конце концов в Марии-ра всегда нужны продавцы, зп больше будет, чем у учителя.
4.02.2019 13:56
- гость -
Достойная инициатива депутата, которого избирали как раз учителя - ведь это они в избирательных комиссиях верховодят и обеспечивают прохождение только т.н. парламентских партий, которые друг от друга мало чем отличаются...
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Если вы не знакомы с тем, как проходят выборы, не несите "бредятину". Учителя тут ни при чем, все голоса идут наверх. Все дело в формуле подсчета
4.02.2019 14:18
- гость -
Увы, известно, как участнику! Население забито и трусливо! Именно население дает львиную долю голосов ЕР и ее спойлерам, а затем уже идут фальсификации, но не наоборот, как вещаете Вы!
4.02.2019 14:08 - гость -
Тенденция такова что все эти игры в "соблюдение прав детей" навязаны либерастами и скопированы с запада. А в российской традиции всегда были розги и стояние на горохе, ибо только применяя определённое насилие можно побудить большинство детей к такому неинтересному занятию, как учёба. Лично мне думается что при появлении в сети очередного ролика с "издевательствами учителя над учеником", нужно проводить разбирательство и в 9 случаях из 10 исключать из школы малолетних провокаторов и штрафовать их родителей. Штрафы же оборачивать на возмещение морального вреда, нанесённого учителю. Думается, количество случаев "издевательств" моментально упадёт в разы.