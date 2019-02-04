Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой вдвое снижать зарплаты школьных учителей после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам. Amic.ru спросил у барнаульских учителей, что они думают по поводу этой инициативы и реально ли она поможет снизить "градус жестокости" в школах.

Ирина Филиппова, учитель русского языка и литературы школы №59 (г. Барнаул):

"К этой инициативе я отношусь отрицательно, потому что если такие случаи возникают, то с ними надо разбираться как полагается, по закону. А причем здесь зарплата? Зарплата учителей и так небольшая и уж этот способ точно не позволит избежать агрессии. Случаи агрессии связаны, наверное, с какими-то серьезными психологическими или общественными проблемами. Решать этот вопрос с помощью зарплаты – абсолютный нонсенс. Ведь эта проблема, к сожалению, в том числе и отражение процессов, происходящих в нашем обществе и решать ее нужно другими способами.

Может быть, в последнее время случаи такие участились. Но я не могу сказать, что это стало законом школьной жизни. Школа как жила так и живет, в ней встречается и положительное, и отрицательное и со стороны учеников, и со стороны учителей.

Мы, конечно, считаемся сферой обслуживания, к сожалению, но на самом деле мы не обслуживаем, мы воспитываем и обучаем людей. Мне кажется, нужно с другими мерками подходить к этим серьезным проблемам. И для этого есть законы, которые регламентируют эти печальные вещи".

Ольга Питель, педагог на пенсии (г. Барнаул):

"Я считаю, что эта инициатива – палка о двух концах. Может пострадать невинный человек. Я слежу за новостями и часто вижу, что агрессия может быть с обеих сторон. В интернете много роликов о том, как ученики издеваются над учителями, оскорбляют их. Но много и противоположных примеров, когда детям приходится менять школу из-за психологического давления или агрессии учителя. В каждом случае нужно разбираться с участием завуча, разговаривать о том, что произошло. Особенное внимание нужно тогда, когда жертвами агрессии становятся маленькие дети. Они, как правило, лгать не будут и расскажут правду о конфликте. А вот подростки могут и "наговорить" на учителя".

Татьяна Шустова, учитель английского языка гимназии №40 (г. Барнаул):

"Предложение Госдумы о лишении учителей части зарплаты я считаю настоящим вредительством. Объективно оценить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Кто это будет оценивать? Госдума? Некоторые родители и плохую оценку считают психологическим насилием над ребенком. Мне кажется, что для них эта инициатива – шанс "надавить" на учителя. А ему останется либо уйти из школы, либо угождать, боясь лишиться части зарплаты. И то, и другое – крайне плохо. Сейчас конфликт между учителем и учеником стараются решать в узком кругу, с участием классного руководителя, родителей, ребенка и учителя. В самых сложных случаях вмешивается руководство школы. А бывает и такое: педагог преподает в разных классах, в одном из них родители твердят о психологическом насилии со стороны учителя, в другом – нет. Как в этом случае установить истину?"

Марина Ермоленко, депутат Барнаульской гордумы:

"Совершенно ненужная и непонятно откуда взявшаяся идея. Мне кажется, что если учитель или любой человек, который работает с детьми, проявляет агрессию, то наверное здесь не зарплату урезать нужно, а принимать более серьезные меры. Но здесь вопрос в том, кто будет идентифицировать – что является агрессией, а что нет. Вот эти критерии: где и самое главное, кто на территории школы или кто-то еще будет принимать решения, для того чтобы человеку урезать зарплату. Мне кажется, что такими путями явно с агрессией бороться нельзя, тем более агрессия бывает не только со стороны педагога. И родители нападают на учителей. А что в этом случае тогда делать? Мне кажется, что не зарплату нужно урезать, а принимать меры по предотвращению агрессивных действий с обеих сторон. Это в том числе работа школьных психологических служб. И, кстати, нужно обратить внимание на ситуацию со школьными психологами. Мы знаем, что она не очень хорошая: не в каждой школе есть психолог.

Должен быть запущен какой-то проект, чтобы поддержать это направление, потому что не всегда регионы финансово могут себе это позволить. Причем работать нужно и с детьми, и семьями, и с учителями, но точно не урезать заработную плату".

Людмила Голубева, учитель биологии Арбузовской СОШ (Павловский район):

"Не могу представить, чтобы педагог проявлял агрессию по отношению к ученику. Для меня понятия "учитель" и "агрессия" несовместимы. Возможно, речь идет о тех людях с высшим образованием, которые приходят работать в школу после заочной шестимесячной переподготовки. С некоторых пор это стало нормой. Настоящий учитель изучает педагогику пять лет, проходит педагогическую практику. Он никогда не позволит себе проявлять жестокость по отношению к ребенку. По поводу инициативы Госдумы я могу сказать следующее: агрессивного педагога нужно увольнять из школы, а не лишать его части зарплаты".