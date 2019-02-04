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Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

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"Это вредительство". Алтайские педагоги о возможных штрафах за агрессию в школе

, ИА "Амител"
Учителя оценили инициативу Госдумы РФ снижать зарплату педагогов за психологическое и физическое насилие над детьми

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой вдвое снижать зарплаты школьных учителей после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам. Amic.ru спросил у барнаульских учителей, что они думают по поводу этой инициативы и реально ли она поможет снизить "градус жестокости" в школах.

Ирина Филиппова, учитель русского языка и литературы школы №59 (г. Барнаул): 

"К этой инициативе я отношусь отрицательно, потому что если такие случаи возникают, то с ними надо разбираться как полагается, по закону. А причем здесь зарплата? Зарплата учителей и так небольшая и уж этот способ точно не позволит избежать агрессии. Случаи агрессии связаны, наверное, с какими-то серьезными психологическими или общественными проблемами. Решать этот вопрос с помощью зарплаты – абсолютный нонсенс. Ведь эта проблема, к сожалению, в том числе и отражение процессов, происходящих в нашем обществе и решать ее нужно другими способами.

Может быть, в последнее время случаи такие участились. Но я не могу сказать, что это стало законом школьной жизни. Школа как жила так и живет, в ней встречается и положительное, и отрицательное и со стороны учеников, и со стороны учителей.

Мы, конечно, считаемся сферой обслуживания, к сожалению, но на самом деле мы не обслуживаем, мы воспитываем и обучаем людей. Мне кажется, нужно с другими мерками подходить к этим серьезным проблемам. И для этого есть законы, которые регламентируют эти печальные вещи".

Ольга Питель, педагог на пенсии (г. Барнаул):

"Я считаю, что эта инициатива – палка о двух концах. Может пострадать невинный человек. Я слежу за новостями и часто вижу, что агрессия может быть с обеих сторон. В интернете много роликов о том, как ученики издеваются над учителями, оскорбляют их. Но много и противоположных примеров, когда детям приходится менять школу из-за психологического давления или агрессии учителя. В каждом случае нужно разбираться с участием завуча, разговаривать о том, что произошло. Особенное внимание нужно тогда, когда жертвами агрессии становятся маленькие дети. Они, как правило, лгать не будут и расскажут правду о конфликте. А вот подростки могут и "наговорить" на учителя".

Татьяна Шустова, учитель английского языка гимназии №40 (г. Барнаул):

"Предложение Госдумы о лишении учителей части зарплаты я считаю настоящим вредительством. Объективно оценить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Кто это будет оценивать? Госдума? Некоторые родители и плохую оценку считают психологическим насилием над ребенком. Мне кажется, что для них эта инициатива – шанс "надавить" на учителя. А ему останется либо уйти из школы, либо угождать, боясь лишиться части зарплаты. И то, и другое – крайне плохо. Сейчас конфликт между учителем и учеником стараются решать в узком кругу, с участием классного руководителя, родителей, ребенка и учителя. В самых сложных случаях вмешивается руководство школы. А бывает и такое: педагог преподает в разных классах, в одном из них родители твердят о психологическом насилии со стороны учителя, в другом – нет. Как в этом случае установить истину?"

Марина Ермоленко, депутат Барнаульской гордумы:

"Совершенно ненужная и непонятно откуда взявшаяся идея. Мне кажется, что если учитель или любой человек, который работает с детьми, проявляет агрессию, то наверное здесь не зарплату урезать нужно, а принимать более серьезные меры. Но здесь вопрос в том, кто будет идентифицировать – что является агрессией, а что нет. Вот эти критерии: где и самое главное, кто на территории школы или кто-то еще будет принимать решения, для того чтобы человеку урезать зарплату. Мне кажется, что такими путями явно с агрессией бороться нельзя, тем более агрессия бывает не только со стороны педагога. И родители нападают на учителей. А что в этом случае тогда делать? Мне кажется, что не зарплату нужно урезать, а принимать меры по предотвращению агрессивных действий с обеих сторон. Это в том числе работа школьных психологических служб. И, кстати, нужно обратить внимание на ситуацию со школьными психологами. Мы знаем, что она не очень хорошая: не в каждой школе есть психолог.

Должен быть запущен какой-то проект, чтобы поддержать это направление, потому что не всегда регионы финансово могут себе это позволить. Причем работать нужно и с детьми, и семьями, и с учителями, но точно не урезать заработную плату".

Людмила Голубева, учитель биологии Арбузовской СОШ (Павловский район):

"Не могу представить, чтобы педагог проявлял агрессию по отношению к ученику. Для меня понятия "учитель" и "агрессия" несовместимы. Возможно, речь идет о тех людях с высшим образованием, которые приходят работать в школу после заочной шестимесячной переподготовки. С некоторых пор это стало нормой. Настоящий учитель изучает педагогику пять лет, проходит педагогическую практику. Он никогда не позволит себе проявлять жестокость по отношению к ребенку. По поводу инициативы Госдумы я могу сказать следующее: агрессивного педагога нужно увольнять из школы, а не лишать его части зарплаты".

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Комментарии

4.02.2019 13:55
- гость -

А что делать с учениками в случае проявления их агрессии?

0  0
4.02.2019 13:56
гость

Агрессия из-за психологического стресса из-за низкой зарплаты, а из-за агрессии еще более низкая зарплата из-за которой еще больший психологический стресс. Это замкнутый круг

0  0
4.02.2019 13:56
- гость -

Достойная инициатива депутата, которого избирали как раз учителя - ведь это они в избирательных комиссиях верховодят и обеспечивают прохождение только т.н. парламентских партий, которые друг от друга мало чем отличаются...

0  0
4.02.2019 13:57
гость

А что делать с учениками в случае проявления их агрессии

Может снижать зарплату родителям?

0  0
4.02.2019 13:58
гость

Сейчас все учителя подумали, когда уже депутаты себе зарплату снизят, чтобы снизить агрессию в обществе

0  0
4.02.2019 14:02
Зануда

а депутат Чернышов имеет представление о зарплате педагога? например, учитель начальной школы, один класс, в нагрузку надомник, плюс 30% как молодому педагогу- в районе 13 тысяч....и муж этой учительницы уже поставил ей ультиматум, что в школе она не будет при такой зарплате, дешевле дома сидеть...а депутат Чернышов не подумал, сколько роликов издевательских в сети, где учИтеля унижают? блин, депутаты, вы реально глупые? давайте депутатам за глупые инициативы зарплаты уменьшать???

0  0
4.02.2019 14:08
- гость -


4.02.2019 14:02
Зануда

Тенденция такова, что чем более одиозные инициативы выдвигают т.н. депутаты, тем более это нравится администрации кой-кого! И этот человек реально умный, он действует именно так, чтобы быть в госдуме и получать за это баснословный доход, а вот нас умными точно назвать нельзя - именно мы обеспечиваем этим райскую жизнь...

0  0
4.02.2019 14:12
- гость -

снижать зарплату педагогов за психологическое и физическое насилие над детьми.

а постановка оценки 2 или 1 не является ли психологическим насилием над дитем с целью сподвигнуть его к хорошей учебе )))
а так таки да, инициатива своевременная, позволяющая сэкономить бюджетные средства в наше непростое время...
"А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес"(с)

0  0
4.02.2019 14:17
- гость -

бегите из школ, чем быстрее - тем лучше, в конце концов в Марии-ра всегда нужны продавцы, зп больше будет, чем у учителя.

0  0
4.02.2019 14:18
- гость -


4.02.2019 13:56
- гость -

Достойная инициатива депутата, которого избирали как раз учителя - ведь это они в избирательных комиссиях верховодят и обеспечивают прохождение только т.н. парламентских партий, которые друг от друга мало чем отличаются...
__________________________________
Если вы не знакомы с тем, как проходят выборы, не несите "бредятину". Учителя тут ни при чем, все голоса идут наверх. Все дело в формуле подсчета

0  0
4.02.2019 14:31
- гость -


4.02.2019 14:18
- гость -

Увы, известно, как участнику! Население забито и трусливо! Именно население дает львиную долю голосов ЕР и ее спойлерам, а затем уже идут фальсификации, но не наоборот, как вещаете Вы!

0  0
4.02.2019 15:09
- гость -

4.02.2019 14:08 - гость -
Тенденция такова что все эти игры в "соблюдение прав детей" навязаны либерастами и скопированы с запада. А в российской традиции всегда были розги и стояние на горохе, ибо только применяя определённое насилие можно побудить большинство детей к такому неинтересному занятию, как учёба. Лично мне думается что при появлении в сети очередного ролика с "издевательствами учителя над учеником", нужно проводить разбирательство и в 9 случаях из 10 исключать из школы малолетних провокаторов и штрафовать их родителей. Штрафы же оборачивать на возмещение морального вреда, нанесённого учителю. Думается, количество случаев "издевательств" моментально упадёт в разы.

0  0
4.02.2019 15:41
- гость -

Слово "Депутат" и "Д___билизм", похоже ОДНОКОРЕННЫЕ, вопреки всем правилам Великого и могучего.

0  0
4.02.2019 15:44
- гость -

А решать было "Насилие и агрессия", или нет будет ЛДПР....

0  0
4.02.2019 15:45
- гость -

В ближайшем будущем в школе будут работать только те, кого не взяли в дворники и в грузчики....

0  0
4.02.2019 15:46
- гость -

Только по призванию... Это не профессия....

0  0
4.02.2019 16:15
- гость -

Посмотрите,сколько педагогов выпускает ежегодно пед.университет, а теперь посмотрите, сколько педагогов идут работать в школу. Школа "держится" за счёт старой гвардии. ещё пара высказываний и несколько законов,.....

0  0
4.02.2019 16:35
Борис

Ну когда же наконец в Гос Думу придет Чайка со спецназом, чтобы они там все навеки забыли русский язык, что ни день, то новое Богохульство не совместимое с человечностью.

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