На новосибирской ТЭЦ-5 утром 4 февраля из строя вышел один из энергоблоков, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра.
Анатолий Локоть в ходе совещания рассказал, что в СГК его заверили о скором запуске отключенного энергоблока.
По информации компании, после ремонта он вновь будет функционировать уже текущим вечером. При этом его остановка никак не повлияла на отопление потребителей.
"Работы, которые ведутся, не влияют на качество теплоснабжения и в ближайшее время они завершатся, жалоб на отсутствие отопления от жителей Новосибирска не поступало", – заверили журналистов в пресс-службе СГК.
Отметим, что сейчас в столице Новосибирской области стоит 30-градусный мороз. По прогнозу синоптиков, холода продержатся еще несколько дней.
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