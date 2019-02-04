Алтайский край остается во власти аномальных морозов – в регионе объявлено штормовое предупреждение на всю рабочую неделю.
"Штормовое предупреждение: в Алтайском крае в период 4-8 февраля ожидается аномально холодная погода, местами сильные морозы: минимальные температуры воздуха -35...-40 градусов, местами до -45 градусов", – говорится в сообщении синоптиков.
Из прогноза алтайского ЦГМС следует, что особенно холодными будут ночи на 5 и 7 февраля.
Дневные температуры ожидаются на уровне -20...-30 градусов, по югу местами воздух может прогреться до -10 градусов.
При этом в отдельных районах в эти дни ожидается снег, а местами и метели.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю в контексте столь сурового прогноза жителей и гостей региона просят не пренебрегать правилами безопасности.
Комментарии
амикчане а где информация по митингу 03.02.2019 в Барнауле, почему не информируете население.??? ааа
а что за митинг?
Что за митинг?
где информация по митингу 03.02.2019 в Барнауле
-------------------------------
Биомассу, ничто не должно будоражить.