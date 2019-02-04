Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала соотечественникам рекомендации по здоровому питанию, сообщает news.ru со ссылкой на аккаунт чиновницы в Facebook.
Она заявила, что перекусы можно сделать дешевле и полезнее. Для этого достаточно поменять ингредиенты в бутерброде.
По ее словам, любимая населением колбаса слишком вредна и дорога.
Супрун советует заменить ее на сало, паштет, курицу, форшмак или хумус.
Вместо масла следует добавить в бутерброд сыр, а белый хлеб – заменить на черный.
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а еще они детей распинают