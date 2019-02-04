Вода залила проезжую часть проспекта Социалистического в центре Барнаула в 30-градусный мороз, сообщают очевидцы.
Выход воды на дорогу зафиксирован днем в понедельник, 4 февраля, на участке Социалистического проспекта между улицами Партизанской и Пролетарской.
В пресс-службе алтайского филиала Сибирской генерирующей компании порталу Amic.ru сообщили, что это не связано с сетями, находящимися на балансе или обслуживающимися энергетиками.
В барнаульском водоканале нашему корреспонденту рассказали, что заявка о выходе воды поступала, но причина этого пока не установлена. На место выехала аварийная бригада, которая выясняет ситуацию.
Отметим, что в данный момент на улице температура воздуха составляет около -30 градусов.
Комментарии
доколе?
пока все не прорвет. Процесс пошел.
Уважаемый Томенко, отмените свой указ о прорыве Барнаула, а то скоро будем как в Венеции жить..!
Что то почти каждый день прорывы,квитанция жкх (за январь) пришла тоже с прорывом цен на всё а ну да Путин же сказал нам нужны прорывы,народ думал о других прорывах а оно вишь как получилось.Хотелось бы спросить у Дугина и Томенко,тарифы (цены) жкх постоянно растут а толку нет (почти каждый день рвётся какой нибудь трубопровод) куда деньги дели уважаемые??????.