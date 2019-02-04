Смертельная авария произошла в Первомайском районе Алтайского края утром 4 февраля на месте, где за 15 минут до этого случилось еще одно ДТП.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, около 07:30 на 180-м километре трассы Р-256 водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota Alphard, двигаясь в сторону Барнаула совершил выезд на встречную полосу для объезда стоящего на его полосе автомобиля Ford под управлением водителя 1981 года рождения.
В результате произошло столкновение Toyota Alphard со встречным автомобилем Toyota Avensis под управлением водителя 1974 года рождения. После этого автомобиль Toyota Alphard столкнулся со стоящим автомобилем Ford.
В этом ДТП пострадали водитель Toyota Avensis и пассажир Toyota Alphard 1951 года рождения. Последнему потребовалась госпитализация.
После этого, в 07:45 произошло второе ДТП, где водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Scania, допустил наезд на стоящий после ДТП автомобиль Toyota Avensis, где находился водитель. В итоге мужчина погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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