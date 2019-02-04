Смертельная авария произошла в Первомайском районе Алтайского края утром 4 февраля на месте, где за 15 минут до этого случилось еще одно ДТП.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, около 07:30 на 180-м километре трассы Р-256 водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota Alphard, двигаясь в сторону Барнаула совершил выезд на встречную полосу для объезда стоящего на его полосе автомобиля Ford под управлением водителя 1981 года рождения.
В результате произошло столкновение Toyota Alphard со встречным автомобилем Toyota Avensis под управлением водителя 1974 года рождения. После этого автомобиль Toyota Alphard столкнулся со стоящим автомобилем Ford.
В этом ДТП пострадали водитель Toyota Avensis и пассажирка Toyota Alphard 1951 года рождения. Последней потребовалась госпитализация.
После этого, в 07:45 произошло второе ДТП, где водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Scania, допустил наезд на стоящий после ДТП автомобиль Toyota Avensis, где находился водитель. В итоге мужчина погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Комментарии
"Неумным" как всегда, не пришло в голову включить аварийку и выставить знаки?
4.02.2019 15:47
- гость -
Аварийка могла не работать, а вот про знак многие забывают! У меня отец много лет отработал водителем и в случае вынужденной остановки на обочине, выставлял знак и метров за 100 разводил костер ближе к обочине. Пламя костра видно на большем расстоянии чем знак.
да сейчас жилеты в машине у всех должны быть, хоть жилет можно повесить
Нельзя останавливаться на трассе на обочине, особенно ночью!!! В ПДД это не запрещено, но подобных аварий с остановившимся авто только среди моих знакомых произошло несколько. И все они со смертельным исходом.