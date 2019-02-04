Воздух в Барнауле и Бийске, несмотря на морозы, пока соответствует нормам и безопасен для здоровья. Об этом Amic.ru сообщила Кира Шутова, начальник Комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды Алтайского ЦГМС.
Накапливание в атмосфере загрязняющих веществ характерно для антициклона, характеризующегося ясной погодой и отсутствием ветра. Однако за период с 2 февраля до утра 4 февраля 2019 года содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, сажи, формальдегида, фенолов и хлорида водорода в городах края было в пределах нормы. По прогнозу на 5 февраля 2019 года, в ночные и утренние часы атмосферный процесс будет способствовать накоплению загрязняющих веществ. В отдельных районах Барнаула и Бийска возможно повышенное содержание оксида углерода.
Согласно гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 Минздрава России, максимально допустимыми нормами содержания считаются следующие разовые и среднесуточные значения: 0,5 и 0,15 мг/м³ (взвешенные вещества); 0,5 и 0,05 мг/м³ (диоксид серы); 5,0 и 3,0 мг/м³ (оксид углерода); 0,2 и 0,04 мг/м³ (диоксид азота); 0,01 и 0,006 мг/м³ (фенол); 0,050 и 0,010 мг/м³ (формальдегид); 0,008 мг/м³ (максимальная разовая доза, сероводород); 0,15 и 0,05 мг/м³ (сажа); 0,20 и 0,10 мг/м³ (хлористый водород); 0,01 (среднесуточная доза, цианистый водород) и 0,1 мкг/100м³ (бензпирен).
Наиболее токсичным для человека является бензпирен. Он относится к первому классу опасности. Вещество образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива, накапливается в почве и в воде. Из почвы может поступать в ткани растений, а оттуда – в организм животных и человека. Ко второму классу опасности относятся цианистый и хлористый водород, сероводород, формальдегид и фенол. Наиболее безопасным для человека считается оксид углерода.
Загрязненный воздух может стать причиной развития болезней бронхолегочной системы.
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