Экс-сотрудника следственного изолятора в Бийске обвиняют в получении взятки от заключенного и превышении должностных полномочий, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в марте прошлого года в нарушение нормативных требований сотрудник СИЗО передал осужденному для использования в качестве средства связи сотовый телефон, пообещав не изымать и не препятствовать его использованию.
Затем обвиняемый предложил заключенному за указанные незаконные действия и бездействие, а также за общее попустительство по службе в его пользу, систематически передавать ему денежные средства в качестве взятки от двух до пятнадцати тысяч рублей.
"В результате обвиняемый получил от осужденного лично и через посредника взятку на общую сумму 34 тысячи рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", – добавляют в СКР.
В данный момент обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
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