Систему оплаты проезда банковской картой официально ввели в Барнауле

Система оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами официально заработала в Барнауле в тестовом режиме с 4 февраля 2019 года.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, Для безналичной оплаты проезда достаточно приложить карту к терминалу, который находится у кондуктора. Карта должна поддерживать технологии бесконтактного обмена информацией NFC. К оплате принимаются карты любой кредитной организации.
Стоимость проезда по банковской карте будет соответствовать плате за наличный расчет.
Как отметили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, после окончания тестирования планируется предоставить возможность оплачивать проезд банковской картой и на автобусных маршрутах города.
Краевая столица вслед за другими городами Сибирского федерального округа перешла на данную систему. С 1 августа 2017 года жители наукограда упростили себе проезд в автобусах и трамваях. Проект власти наукограда реализовали совместно с платежными системами "Золотая Корона", Сбербанк, Mastercard и ООО "Норд".
Введение системы в Барнауле анонсировалось еще в начале 2018 года, но по различным причинам откладывали.
Комментарии
Значит и смартфоном можно?
Правда напрягает тот факт, что терминал обычно висит на шее кондуктора как раз на уровне заднего кармана...
- гость -
Правда напрягает тот факт, что терминал обычно висит на шее кондуктора как раз на уровне заднего кармана...
а ты не носи карту в районе задницы
4.02.2019 16:46
- гость -
обувайте обувь на низком каблуке. и будет все нормально)