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Загадочная смерть группы туристов на Северном Урале в 1959 году потрясла весь Советский Союз. Многие ученые и любители загадок пытались разгадать, что же произошло с девятью членами экспедиции. Существует 75 версий того, как развивались события, и что стало причиной смерти молодых людей. От фантастических, в которых фигурирует НЛО, до криминальных и природных.
И не так давно Генпрокуратура возобновила расследование трагедии на перевале Дятлова. Всего будет девять экспертиз. В том числе судебно-медицинская.
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