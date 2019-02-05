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Тайна, покрытая снегом: архивные фото группы Дятлова

, ИА "Амител"
Редкие кадры членов экспедиции Игоря Дятлова, смерть которых разгадывают до сих пор

Фото: vk.com/negativefilm

Загадочная смерть группы туристов на Северном Урале в 1959 году потрясла весь Советский Союз.  Многие ученые и любители загадок пытались разгадать, что же произошло с девятью членами экспедиции. Существует 75 версий того, как развивались события, и что стало причиной смерти молодых людей. От фантастических, в которых фигурирует НЛО, до криминальных и природных.

И не так давно Генпрокуратура возобновила расследование трагедии на перевале Дятлова. Всего будет девять экспертиз. В том числе судебно-медицинская.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

5.02.2019 08:26
АБОРИГЕН

Господа-товарищи, что вы несёте?! Да в совке об этом знать никто не знал! Падали самолеты, случались эпидемии, происходили конфликты на этнической почве, терракты, но совок на то и совок, в нём ничего такого происходить не может, всё это могло происходить только на загнивающем Западе.

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