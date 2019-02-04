Россия с 45 рублями за литр АИ-95 занимает второе место в Европе по дешевизне бензина, сообщает РИА "Новости" ссылаясь на исследование РИА "Рейтинг".
Дешевле топливо только в Казахстане (30,9 рубля за литр). На третьей строчке расположилась другая страна СНГ – Белоруссия.
В четверку вошла и Украина. Ее жители платят в среднем 72,1 рубля за литр горючего.
А самый дорогой бензин в Голландии. Его стоимость достигает 117,7 рубля за литр.
Больше 112 рублей обойдется аналогичное количество топлива жителям нескольких других стран Евросоюза. Речь идет о Норвегии, Дании, Италии и Греции.
Примечательно, что по количеству бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, РФ занимает только 20-е место.
По этому показателю хуже всего дела обстоят на Украине. Там на среднестатистическую заработную плату могут купить АИ-95 в 3,3 раза меньше, чем в России.
Комментарии
Всё, готовьтесь к росту цен на топливо.
Забыли указать, какое место Россия занимает по уровню доходов в Европе?
Какое место в Европе Россия занимает по зарплатам и пенсиям?
сравнивать нужно честно! в Норвегии зарплата в разы больше, там в среднем 50-60 тысяч норвежских крон, умножьте на 7,7-получите их зарплаты и для них 112 рублей не ах, как дорого
Вы читать что-ли не умеете ?
Для тех кто в танке - Примечательно, что по количеству бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, РФ занимает только 20-е место.
А почему сравнивают с Европой ?
А если сравнить с Азией? У нас будет самый дорогой бензин
Россия занимает 2-е месте по дешевизне бензина в Европе
4 февраля 2019 г., 16:05, ИА "Амител"
Дешевле топливо только в Казахстане
С каких пор Казахскан стал Европой?))
А разве запад Казахстана не в Европе?
Иметь столько нефти и занимать 20 место...
А премьер все договаривается с нефтяниками, все просит их нижайше цены не поднимать, но законы не принимает...
Вот ведь парадокс.
А нищинские доходы на каком месте?
А в венесуэле которой мы кучу бабла в помощь дали бензин ваше копейки на наши бабки стоит.