Бывший оперуполномоченный уголовного розыска в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Согласно данным правоохранительного ведомства, в июне позапрошлого года полицейский, введя в заблуждение предпринимателя, в отношении которого ранее проводил оперативно-разыскные мероприятия, потребовал передать ему деньги за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности.
В СКР уточняют, что на самом деле опер не имел процессуальных полномочий для прекращения проверок и уголовных дел.
"В результате мошеннических действий обвиняемый похитил более 480 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. После того, как потерпевший предприниматель был привлечен к уголовной ответственности, он обратился в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю с заявлением о мошенничестве. По результатам служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – добавляют в Следственном комитете.
Во время предварительного следствия бывший правоохранитель признал вину в полном объеме и компенсировал материальный вред, причиненный потерпевшему. Уголовное дело направлено в суд.
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