Бийчанка Ирина Ларионенко с двумя малолетними детьми попала в больницу из-за отравления угарным газом, сообщает "Бийский рабочий".
В ночь на второе января отказал дымоход, в результате чего воздух в доме наполнился ядовитыми продуктами горения, которые едва не убили жильцов.
Старшая дочка – 6-летняя Карина – пострадала сильнее всех. Ее сначала положили в реанимацию, но вскоре перевели обратно к матери.
Но до сих пор девочка дышит кислородом и принимает антибиотики. Сейчас их жизнь вне угрозы, но неприятности на этом не закончились, ведь возвращаться семье придется обратно в свой дом по адресу пер. Партизанский, 27.
Он был признан аварийным, но его жильцы не могут добиться того, чтобы здание включили в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.
В один из недавних походов в городскую администрацию жильцы дома услышали пожелание: "Желаем не сгореть за зиму". И как выяснилось, чиновники не зря беспокоились.
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