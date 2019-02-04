"Левада-центр" провел опрос среди россиян о том, желают ли они переехать за границу.
Как следует из результатов исследования, совсем не хотят эмиграции 61% опрошенных, в то время как о наличии такого желания заявили 7% респондентов. "Скорее да" ответили 10% людей, "скорее нет" – 21%.
Как выяснилось в результате опроса, люди в возрасте от 18 до 24 лет намного чаще проявляют желание поселиться в другой стране. Соответствующий ответ дали 41% молодых респондентов.
Как отмечают социологи, "эмиграционные настроения" в большей мере проявили граждане, которые хотели бы активнее участвовать в политике (24% против 14% среди дистанцирующихся от политической сферы).
Также перевес в пользу переезда за границу наблюдался у тех опрошенных, кто не чувствовал себя под защитой закона (21% против 10%).
Отметим, что опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке. В нем поучаствовали 1600 совершеннолетних жителей, проживающих в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.
Комментарии
Видимо это достижение нашего геаниального правительства. Сделать народ одной из самых богатейших стран мира нищим, это нужно умудриться так наплевать на свой народ.
По всей стране катерины четошкины, так облаганадеживают молодежь и народ в целом, что остается только бежать, бежать и бежать и чем быстрей, тем лучше. Можно остаться при условии, если принять личину катерин чатошкиных..
Как обычно вброс. Непонятно где, когда и среди кого проводился опрос, да и проводился ли на деле, но, зато, всегда известно кем проводился!!!
И это где же они могут пригодиться? И кто их ждет?
Есть хорошая русская поговорка "Хорошо там, где нас нет". Везде свои проблемы и мёдом нгде не намазано, везде надо работать.
гость
И это где же они могут пригодиться? И кто их ждет?
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Что может нищий в Европе себе позволить, то среднему классу в России не снилось. Вот и бегут сотнями тысяч из России.
4.02.2019 17:16 Борис
И что ж Вы до сих пор делаете здесь, почему не убежали? Да потому что дерьмо там не нужно тек же, как и здесь.
По результатам опроса - ещё не сформировавшиеся мозги идут на поводу у таких вот либо проплаченных с запада, либо никому ненужных неудачников борисов, и думают что за рубежом их ждут "кружевные трусики". С возрастом, набравшись мудрости, люди начинают понимать что абсолютное большинство там ждут только в виде батраков и прислуги, что кроме абсолютных цифр зарплаты, которая там действительно выше, есть ещё цифры расходов, которые тоже несоизмеримо выше, и есть ещё относительные цифры. Имея зарплату в 1 тыс евро когда рядом такие же местные имеют 5 тыс. унизительно. Поэтому с возрастом голосование идёт более осмысленно.
уезжают самые никчемные наверное
что ж Вы до сих пор делаете здесь, почему не убежали?
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Да потому, что далеко не у всех есть финансовая возможность отсюда вырваться. Неужели непонятно? Особенно в нашем нищем АК, где самые низкие зарплаты по всей Сибири!
- гость -
уезжают самые никчемные наверное
Вот ты и никчемный если так рассуждаешь! хватит пить боярку! и смотреть зомбоящик!
4.02.2019 17:46
- гость -
Вот она, мантра типичного россиянина! А на самом деле - просто банальная зависть и злость к более умным и удачливым, которые благодаря своим способностям смогли уехать, а вы продолжаете сидеть и гнить в этом болоте под названием "рашка".
Уезжают самые умные (умные прокормят себя везде)
и искатели лучшей жизни, которые тут не устроились, и там будут прислугой, будут пахать, жить так же "не очень" или лишь чуток лучше, и материть совок и рашку.
Уехала одна знакомая. В гостинице работает уборщицей.
Вылизывает до 50 номеров в день, на номер отводится 10-15 минут.
Да, зарабатывает в переводе около 100тр/мес на наши.
Но учитывая что там все дороже, это как наши 30-50тр.
Выматывается по самое немогу.
Но все равно якобы довольна.
А как признаешься оставшимся в РФ, что работаешь гораздо больше, наизнос, ведь хвастаться надо, принято так, да картинки в ОК ставить на фоне пальм.
А что за кадром... так ничего, три годика поработаем, ипотеку заплатим, и меньше будем работать... самовнушение только и спасает...
-гость- 17:41
а вы поинтересуйтесь откуда кто бежал когда был ГДР и ФРГ, а сейчас Южная Корея и Северная Корея, один и тот же народ, но бегут почему то только только в одну сторону, история уже расставила все точки над I, наши гдрэвцы не исключение.
из уехавших знакомых. пока никто назад в болото не приехал!
4.02.2019 18:07
местный
Гдровцы между прочим теперь жалеют,что объединились с ФРГ.Очень жалеют.И в ФРГ им до сих пор не рады.
4.02.2019 18:10
гость
А смысл туда сюда метаться?Люди переехали,закрепились на месте,и живут,точно так же,как жили здесь.Только авантюристы не сидят на месте.Всё ищут лучшей доли.(