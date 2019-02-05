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Церебральный паралич: за три года жизни выпало слишком много испытаний

, ИА "Амител"
Неделю назад в фонд "Облака" позвонил мужчина и дрожащим от волнения голосом сказал, что его семье нужна помощь
Фото предоставлено Управлением соцзащиты населения по Быстроистокскому району и опубликовано с согласия семьи

Фото предоставлено Управлением соцзащиты населения по Быстроистокскому району и опубликовано с согласия семьи

Зовут его Александр, и он из села Быстрый Исток. Того самого, где живет отец-одиночка Сергей. Когда фонд оказал помощь Сергею, у Александра появилась надежда. Может быть, он тоже найдет поддержку в своей беде.

Так уж распорядилась судьба, что у его сына – трехлетнего Славы – детский церебральный паралич. То, что мы привыкли называть ДЦП, забывая о страшном смысле заболевания. Малыш самостоятельно не сидит, не ходит, только с поддержкой переступает ножками. Диагноз осложнен еще одним диагнозом атрезия пищевода с нижним трахеопищевым свищем. С рождения у малыша нарушена целостность пищевода. Одна часть его заросшая, а другая соединяется с трахеей. Слава не может сам кушать. Его кормят через желудок с помощью катетера.

Как и любому ребенку с ДЦП, Славе нужна реабилитация – ЛФК, массаж, специальные занятия. А что из этого есть в селе? Какую помощь он там может получить? Родителям приходится возить малыша в Барнаул.

Вот и сейчас Славе нужно отправляться в Барнаул – в Краевой психоневрологический детский санаторий. Из-за питания через трубочки обычным автобусом малыша не доставишь, нужно заказывать такси, чтобы положить Славу на заднее сиденье автомобиля. А услуги такси оцениваются в 5 000 рублей в одну сторону. А значит, на транспортировку малыша необходимо 10 000 рублей.

Лечение и проживание для Славы бесплатное, а вот чтобы мама могла быть рядом со своим ребенком, нужно заплатить 13 500 рублей.

А как маленький Слава будет без мамы? Без ее ухода, тепла и заботы? Он уже столько пережил за три годика своей жизни, что лишить его маминой поддержки, оставив среди незнакомых людей, просто невозможно.

Вся эта сумма для семьи кажется огромной. У Александра трое детей. Работы в селе найти он не может, лишь малооплачиваемые подработки. Жена все свое время отдает уходу за Славой и другими детками. Где найти средства? А ехать ведь совсем скоро. Семья была готова опустить руки.

Благотворительный фонд "Облака" часто сталкивается с историями о том, как родители больных детей собирают деньги на билеты, чтобы попасть на дорогостоящую операцию в Москве или Питере. А ведь бывают ситуации, когда у семьи нет возможности приехать на лечение из села в региональный центр. Сумма гораздо меньшая, но от этого также зависит здоровье и жизнь ребенка.

Фонд "Облака" стал для Александра той соломинкой, за которую хватается человек, падающий в болото отчаяния. Коллектив фонда просто не мог пройти мимо детской боли, мимо человека, который может сломаться без поддержки.

Когда "Облака" позвонили Александру и сообщили, что помогут собрать деньги, он был невероятно рад. От счастья он стал говорить быстро-быстро. Благодарил и обещал, что отчитается за каждую копеечку.

Он, его сын, его семья получили надежду. И фонд "Облака" просит всех неравнодушных сделать их шанс реальностью.

Чтобы не заказывать дорогостоящее такси, фонд решил найти автоволонтера, который отвезет Славу и его родителей в больницу. Необходимы лишь деньги не бензин – 3 000, а также деньги на проживание мамы – 13 500 рублей.

Готовя сбор для этой семьи, "Облака" вновь обратились за помощью в Управление социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам. Когда  рассказали, что взялись за историю Александра и его семьи, сотрудники соцзащиты ответили: "С остальными семьями мы сами справимся, а им вы обязательно помогите. Они этого заслуживают".

Для "Облаков" родители, воспитывающие детей с ДЦП – это настоящие герои. Всю свою жизнь мамы и папы посвящают им. И трудятся изо всех сил, чтобы были деньги на постоянные курсы лечения. Даже если семья не малоимущая, у нее всегда будут финансовые проблемы, так как многие вещи, необходимые людям с диагнозом ДЦП, не входят в индивидуальную программу реабилитации инвалидов. А значит, они платные.

На долю малыша Славы выпало слишком тяжелое испытание. Он никогда не будет абсолютно здоровым, но в наших силах облегчить его жизнь. В наших силах подарить надежду его родителям.

Сумма сбора – 16 500 рублей.

Реквизиты для перевода с сообщением "Славе на здоровье"
- пожертвование через сайт: www.fondoblaka.com/pozhertvovat
- через Сбербанк-онлайн по номеру карты №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда); 
- по номеру телефона, привязанного к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.; 
- отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом "Облака 300" (сумма после пробела может быть от 50 рублей); 
- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, существует расчетный счет в Альфа-Банке. Все адресные поступления от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. 
Спасибо вам за вашу веру. За ваши сердца. За то, что вы всегда поддерживаете детей и фонд "Облака".

Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание) 
Телефон: 8 (3852) 590 -180
Официальный сайт  
#фондоблака #барнаул22 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2019 08:36
месный

Какой смысл в этом ребёнке? Смотреть как он мучается?

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