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Ночью под -40, днем под -30: Алтайский край во власти аномального холода

, ИА "Амител"
В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных морозов
Днем во вторник в крае будет -24...-29 градусов / Фото: ivteleradio.ru

Днем во вторник в крае будет -24...-29 градусов / Фото: ivteleradio.ru

Период аномальных холодов продолжается в Алтайском крае – минувшей ночью температура воздуха местами опускалась до -38 градусов.

Согласно информации алтайского ЦГМС, местами в южных районах 5 февраля днем ожидается снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь.

Дневные температуры составят -24...-29 градусов, местами в южных районах -14...-19 градусов.

Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами в западных районах порывы до 12 метров.

В Барнауле без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -24...-26 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, что до 8 февраля из-за низких температур в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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